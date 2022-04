Antoine HELOIRE

Tout au long de mon cursus scolaire, j'ai cherché à privilégier le contexte international pour me spécialiser dans ce dernier. Pour se faire, j'ai effectué 2 mobilités d'études d'un an chacune à l'étranger (Canada, Angleterre), plusieurs expériences professionnelles (Serbie, Canada), et un voyage humanitaire au sud Liban.



Cette notion internationale me fascine, me motive et m'enseigne. Ainsi cela m'a permis de développer: sens des responsabilités, autonomie, rigueur, adaptabilité, organisation, qui sont des valeurs nécessaires à toute réussite de projet, notamment à l'étranger. Mes expériences variées témoignent de ma grande adaptabilité et justesse que je fais preuve à l'environnement qui m'entoure, Enfin, leurs succès attestent de la confiance que l'on m'a donné.



Mes compétences :

Intelligence économique

Veille concurrentielle

Commerce international

Management international

Vente

Étude de marché

Gestion