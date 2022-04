Je m'appelle Antoine Heritier, j'ai 23 ans et suis originaire de Nîmes (GARD).



Après deux années très enrichissantes passées à l'IUT Techniques de Commercialisation de Montpellier je suis parti un an dans le cadre d'Erasmus en Lituanie. Cette expérience s'est avérée être incroyable. Les rencontres, les voyages, le climat, la culture, le système universitaire, tout ce qui a composé cette année était une découverte et m'a ouvert l'esprit.



En rentrant, j'ai intégré Skema Business School (Paris) en première année de Master. Durant cette année j'ai eu la chance d'effectuer un stage de six mois au sein de l'association Solidarité Sida, service promotion du festival Solidays. Quelle expérience! En effet, la découverte du monde associatif et sa philosophie du "faire plus avec moins" a été un vrai choc au sens positif du terme.



J'ai ensuite intégré le Master of Science International Marketing & Business Développent de Skema Business School à Paris. J'ai eu la chance d'effectuer mon stage de fin d'études en Uruguay, au sein de la Chambre de Commerce Française de Montevideo (CCFM) durant 6 mois. Cette expérience m'a fait découvrir le monde de la diplomatie, des ambassades et des institutions françaises à l'étranger ainsi qu'une partie de l'Amérique du Sud. Ce fut un stage très formateur puisque l'on m'a confié des responsabilités, j'ai pu évoluer sur des missions très variées et tout cela dans un cadre humain très motivant.



Mes compétences :

Créativité

Gestion d'équipe

Promotion

Marketing stratégique

Communication orale

Microsoft Office

IMovie

GarageBand

FileMaker Pro

Mailchimp

Weebly

Keynote