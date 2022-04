Antoine HESKIA

Avec plus de 15 ans d'expérience IT dans différents secteurs (industrie, opérateurs télécom, banque, ...), je me suis tourné vers le conseil informatique au sein de COMEXANS une société fondée en 2009. Outre me casquette de Consultant Senior, j'ai également pris un mandat de cogérance dans le but de m'impliquer davantage dans le développement stratégique de l'entreprise.



COMEXANS est un cabinet de conseil exclusivement spécialisé dans les infrastructures systèmes, les réseaux et les télécommunications des organisations et des entreprises.



COMEXANS s'adresse aux organisations régionales et nationales, et leur apporte son expertise et son expérience au travers diverses missions telles que : définition de schémas directeurs, refonte d'infrastructures systèmes, réseaux et télécoms, renouvellement de services opérés, pilotage de déménagements, mise en place de services externalisés…



Mes compétences :

Chine

Informatique

Gestion de projet