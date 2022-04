Antoine HO DUC HUY

Créateur d'entreprise, je viens de fonder avec mon associé une société spécialisée dans le courtage en prestations de transport et logistique. Notre rôle est de mettre en relation des clients exprimant un besoin en transport et logistique et des transporteurs-logisticiens.

Forts d'une expérience de plus d'une dizaine d'années dans les secteurs susvisés, notamment dans le domaine des achats, nous proposons notamment aux industriels, entreprises de biens de production ou de consommation de bénéficier de notre expertise aux fins de travailler avec un prestataire transport/logistique en adéquation avec leurs besoins et attentes.



Acquisition et partage des connaissances sont essentiels aussi bien dans l'enrichissement personnel que dans la réussite d'une structure : telle est ma devise.

Ceci agrémenté d'une conscience professionnelle et d'un engagement dans des objectifs communs pour le développement et la réussite des partenaires.

Ouvert, positif et optimiste, j'ai l'envie de réussir via des projets et des challenges d'entreprises permettant d'aller de l'avant, d'apprendre et d'évoluer.

Professionnalisme, rigueur, sens du service, sens du relationnel, travail en équipe, humilité, bonne humeur constituent les ingrédients que j'apporte pour une base essentielle d'un partenariat : la satisfaction client par une qualité de services perpétuelle.



Mon associé et moi-même sommes à l'écoute de tout besoin émanant d'entreprises souhaitant un accompagnement dans le choix de leur(s) prestataire(s) de transport-logistique.



Dans l'attente de vos sollicitations.

Cordialement.