Adrien COCHON

Mon parcours se décompose en trois phases :



Tout d'abord, Je dispose d’une première expérience dans le domaine du commerce, pour avoir effectué mes premiers stages dans la société Softime, qui commercialise des logiciels à destination des ressources humaines.

J’ai ensuite poursuivi mon expérience dans le commerce aux particuliers, en tant qu’attaché commercial pour TTB Piscines.





Je me suis ensuite dirigé vers le marketing, en accomplissant mon stage pour Médialis. Pour cette entreprise j'ai réalisé une étude de marché à propos des formations médico-sociales.



Afin d'augmenter mes connaissances en e-marketing, qui est un secteur en expansion, j'ai passé mon stage de 4ème année dans le domaine des liens sponsorisés. J'ai pu ainsi améliorer mes capacités d’analyse et de préconisation, et découvrir le travail en agence.





Ma dernière année à l'IAE de Lille, m'a permis de me spécialiser dans les études de marché, de l'élaboration des questionnaires à l'exécution de méthodes prédictives, typologies de clientèle ou encore d'études qualitatives. Cette formation s'est conclue par 6 mois de stage dans le cabinet Millward Brown. J'ai pu continuer mon expérience dans ce cabinet 6 mois de plus en CDD.



Je suis actuellement chargé d'étude en marketing chez Vivaxis qui paramètre les questionnaires en ligne et traite les données de cabinets d'études.



J'aimerais poursuivre ma carrière dans la réalisation d'études de marché, car je trouve que cela permet d'apprendre beaucoup sur le comportement humain et de découvrir plusieurs secteurs. Ainsi je ne pense pas m'ennuyer.



Mes compétences :

Étude de marché

Marketing

Chargé d'études

Gestion de projet

Études marketing

Analyse statistique

HTML

SEM

Microsoft Excel

Visual Basic

Statistiques

Analyse de données

SPSS

Microsoft PowerPoint

Communication

Management