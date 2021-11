Damien GAILLARD

Jeune diplômé et autodidacte, passionné par l’informatique et polyvalent dans ce domaine, je recherche un emploi dans le domaine du développement d’application (architectures systèmes, mobiles) ou du développement web. Je suis très motivé et je possède de bonnes compétences dans le développement et la gestion de projets informatiques.



Mes Compétences Informatiques :



Langages Informatiques :

C : Programmation structurée.

SQL : Création de table, manipulation de données, programmation dans le langage des données.

JAVA : Programmation objet, SWING, JDBC, réseau, multi-thread.

JEE : Servlet, JSP, EJB 3, Pools de connections.

WEB : HTML5/CSS3, JavaScript, PHP5.



Méthodes, Conception :

Méthodes Merise - MCD.

Méthodes UML.

Conception MVC.

Conception d’application X-tiers.

Mapping objet/relationnel :

- Conception des classes métier.

- Conception des classes DAO.



Outils :

AMC Designer.

SQL Server.

MySQL.

Visual Studio C++.

JDK JAVA Sun.

Glassfish (Serveur JEE).

NetBeans.

Eclipse.



Projets Informatique :

Analyse, conception et développement d’application selon le Modèle Vue Contrôleur dans les architectures suivantes :

• Client lourd SWING – Serveur BDD (MySQL, SQL Server).

• Client lourd SWING – Serveur Objet Java – Serveur BDD (MySQL, SQL Server).

• Client lourd SWING – Serveur XML – Serveur BDD (MySQL, SQL Server).

• Client lourd SWING – Serveur EJB (GlassFish) – Serveur BDD (MySQL, SQL Server).

• Client léger Web – Serveur Java EE (GlassFish) – Serveur BDD (MySQL, SQL Server).

• Client léger Web – Serveur Web (Glassfish) – Serveur EFB (GlassFish) – Serveur BDD (MySQL, SQL Server).



