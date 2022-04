Antoine HOMAYOUN FARD

Fondateur avec Pierre Escot de MU GROUP en 2009 à Paris, nous avons eu à coeur de faire de ce groupe d'entreprises un terrain de créativité, d'expression professionnelle et d'émulation pour toutes les idées les plus originales et les plus audacieuses comme celle de créer d'ici moins de dix ans maintenant notre propre banque accessible à tous sans conditions, le projet MU BANK.



Notre construction s'est faite d'expériences et d'un souhait toujours croissant d'apporter à nos filiales une entière complémentarité et les meilleures cautions techniques et technologiques afin d'exister et de s'épanouir dans les meilleures conditions.



Ce sont d'abord des hommes et pas des chiffres qui conditionnent la vie et l'avenir des entreprises, ce n'est pas l'argent qui crée les projets ou qui leur donne de la substance, ce sont les rêves des hommes et des femmes qui ont le courage de les porter sans fléchir face aux difficultés.



C'est pourquoi au delà de la vision commerciale immédiate que toute entreprise cherche à construire, notre développement s'est d'abord basé sur l'humain. Créer un groupe de personnes dotées d'un coeur, d'une audace, d'un courage et d'une volonté de donner le meilleur d'eux-mêmes.



Notre plus grand bonheur est de pouvoir dire que nous avons fait de belles expériences et des rencontres toujours plus enrichissantes dans les bons moments comme dans les plus difficiles.



Malgré les difficultés rencontrées en période de crise nous n'avons jamais cessé de nous battre pour mener notre projet à bien.



MU Group est avant tout un grand réseau, une grande famille qui depuis huit années n'a cessé de grandir dans chacun de ses domaines d'activité et d'oser là où l'innovation se trouve.



Nous nous estimons chanceux de nos expériences, de nos rencontres, de nos erreurs et de nos efforts.



Sans prétention nous avons le désir et la volonté d'exister afin de pouvoir offrir le partage de notre vision à tous à travers les domaines d'activités où nous nous exprimons.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Distribution

Management

Droit des affaires

Montage photo

Droit bancaire

Droit du travail

Montage vidéo

Montage audio

Droit des contrats

Conseil juridique

Veille juridique

Droit public

Formation commerciale

Formation professionnelle

Photographie

Production audiovisuelle

Développement commercial

MAO

Gestion de projet