Antoine HUYNH

Le coeur de mon métier est de piloter le développement d'un portefeuille de marques et de produits, de créer une identité nouvelle aux sociétés dans lesquelles je travaille et d'optimiser la rentabilité des investissements marketing.



J'ai une grande capacité de « mise en oeuvre »: j'analyse, je propose, je réalise (ou fais réaliser) et je m'implique sur le terrain en manageant mes équipes.



MA METHODE :

- Fédérer, former et animer tous les interlocuteurs d'un réseau : Collaborateurs, VRP, Clients, Partenaires,..

Il est important d'impliquer les hommes et les femmes autour d'un projet commun, c'est l'équipe qui gagne pas l'individu.



MES QUALITES :

- Créatif et pragmatique : allier ma créativité naturelle avec le besoin de résultats tangibles.



- Organisé : aucune réflexion marketing ne se fait sans une bonne préparation en amont et sur le terrain.



- Orienté client : le client est ma préoccupation, mon amour premier.



En poste actuellement chez :Array



Je suis toujours en veille active.



Mes compétences :

Beauté

Coiffure

Communication

Cosmétique

Cosmétiques

Distribution

Evénementiel

Fédérer

Marketing

Marketing opérationnel

Trade marketing