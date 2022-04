Antoine INNOCENT

A2ID a pour objectif d’accompagner ses clients en France sur des thématiques d’exploitation et/ou de gestion de patrimoines immobiliers :

• Pour les bâtiments neufs :

o Suivi des garanties légales (GPA, GBF, DO)

o Assistance à la mise en exploitation de bâtiments neufs.

o Assistance aux opérations de réception et de mise en route des installations techniques

o Conseil, expertise et assistance à la prise de décisions sur les sujets techniques

o Accompagnement aux certifications HQE.

o Assistance ICPE



• Pour les bâtiments en exploitation :

o Services Généraux

 Audit de fonctionnement

 Audit de suivi des contrats

 Suivi des garanties légales (GPA, GBF, DO) et sinistres

 Assistance travaux TCE

 Assistance à la conduite du changement / Réorganisation / Déménagement

 Assistance à l’exploitation en cas de surcharge d’activité

 Assistance ICPE



o Efficacité énergétique / Développement durable

 Audit technique des installations

 Élaboration de plans d’actions

 Mise en place et suivi des plans d’actions

 Optimisation de fonctionnement des installations

 Cartographie des consommations



o Animation de réunions de présentation des certifications HQE Exploitation,

ISO 50 001.





La liste n’est pas exhaustive et je me tiens à votre disposition pour évoquer vos besoins et notre capacité à y répondre.



Mes compétences :

ISO 50 001

HQE Exploitation

Gestion de projet

Communication

Passeport Management

Services generaux

Technique batiments

Efficacité energetique batiments tertiaires

GPA, GBF, DO

Relationnel et rapport humain