Antoine IRLANDESE

Je souhaite apporter mon expérience acquise durant de nombreuses années en tant que consultant sédentaire au service du client pour le premier éditeur de logiciels de paie français, CEGID. J’ai travaillé également dans les renseignements téléphoniques anciennement « 712 ». Il fallait être rapide dans la transmission de l’information !



Dans le cadre de la transformation de nos habitudes, les clients sont plus exigeants dans leur demande de réponse et le temps qui y est consacré. Nous vivons tous cette accélération et devons fournir une réponse immédiate, sincère et correcte. Mais la différence se fait désormais dans la qualité de service. L’accueil, le sourire, le professionnalisme et proposer des services additionnels que le client ne connait peut-être pas encore .



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word