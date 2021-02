Antoine JACKSON

Ingénieur freelance en développement web diplômé de l'Epita (major MTI promotion 2014), je suis spécialisé dans les technologies comme Node.JS pour le back-end et JavaScript avec AngularJS pour le front-end.



Au cours de ces dernières années, j'ai travaillé pendant un an au sein d'une startup autour du concept des APIs et de leur utilisation via les protocoles OAuth (1.x et 2.0), ainsi qu'au sein du laboratoire 3IE de l'Epita.



Je peux intervenir chez le client pour des missions localisées dans Paris et ses banlieues proches, ou à distance pour des missions localisées ailleurs.



De double nationalité franco-américaine, je parle couramment anglais et peut dialoguer avec des interlocuteurs anglophones sans problèmes.



Mes compétences :

Computer Science Engineering

Front-end Web Development

Node.js development

AWS