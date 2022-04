Antoine JAILLAIS

Ancien pilote de chasse dans l'Armée de l'air, chef de patrouille sur 2000N, instructeur à l'Ecole de chasse de Tours je suis depuis plus de 12 ans pilote de ligne sur ATR.

Commandant de bord instructeur et examinateur je viens de connaitre les déboires inhérent aux difficultés du secteur à savoir un licenciement économique = Première expérience en tant que demandeur d'emploi!

Egalement marié et père de 3 enfants, j'occupe mes loisirs en faisant de l'instruction à l'Aéroclub de Tours et en continuant quelques activités sportives (vélo, rando ...)



Mes compétences :

Transport