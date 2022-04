Antoine JAMONNEAU

Bonjour,



Je suis JRI, réalisateur, cadreur, monteur freelance et intermittent du spectacle depuis 2008. J'exerce sur Paris et Poitiers dans divers domaines. Documentaire, reportage, actualité, sport, santé, éducatif, évènementiel et corporate. Je dispose de 2 unités de tournage HD (Caméra Sony EX1R, trépied, pack-light, micro cam et cravate. DSLR Canon EOS 7D avec objectif 18/135 mm, 12/18mm, 135/400mm, GoproHD2 avec écran de controle...). JE monte avec Final Cut Pro sur Macbook Pro).

Je pratique la prise de vue, la prise de son, l'interview et le montage.

Je suis dynamique, rigoureux, précis, curieux, volontaire et avide de nouvelles expériences et de rencontres.



Au plaisir de collaborer avec vous,



Antoine



Mes compétences :

Cadreur

JRI

Monteur

Réalisateur