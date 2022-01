Antoine JANIER-DUBRY

- Un parcours construit dans le secteur de lhydraulique urbaine (eau & assainissement réseaux, stations de pompage et de traitement)

- Des compétences techniques, en gestion de projets et en développement commercial

- Expérience dans les offres dingénierie, marchés publics et privés

- Une pratique du management transversal et hiérarchique

- Connaissance des processus qualités (ISO, MASE)



Mes compétences :

Commerce international

Travail en équipe

Gestion budgétaire

Management

Conduite de chantier

Hydraulique urbaine

Eau et assainissement

Stratégie commerciale

Négociation contrats

Etude technique

Gestion de projet

Négociation commerciale

Commerce B2B

Traitement des eaux

Étude de prix

Développement commercial

Achats

Grands comptes