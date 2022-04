Antoine JARRY

La Maitrise des Achats, une des clés de voute de l'Entreprise :



Spécialiste Achats tant dans l'opérationnel que dans l'organisationnel, les objectifs économiques des entreprises demeurent les mêmes à savoir :

- Accroître sa rentabilités et ses résultats

- Maîtriser la Qualité, les Coûts, les Délais et les Services associés

- Assurer une qualité et un taux de service pour avoir une image respectable et reconnue

- Avoir un bon positionnement de marché pour sa pérennité et son développement



Pour atteindre ces objectifs, une solution réside dans la maîtrise des ses achats, des stocks, de ses approvisionnements et donc de leurs processus.



En ce sens, je vous apporte :

- Une vision et un pilotage stratégique des achats claire, structurée et adaptée

- Une gestion des achats optimisée et mesurée, basée sur des partenariats fiables et profitables

- Une recherche permanente de l'équilibre Qualité / Coût / Délais / Services

- Une organisation Achats avec une Politique s'adaptant aux besoins de l'entreprise

- Une méthodologie de travail orientée vers l'amélioration continue

- Une compétence technique et pluridisciplinaire

- Une capacité d'adaptation avec une attache relationnelle élevée



Vous avez un besoin pour structurer, piloter et/ou gérer vos achats, c'est avec plaisir que nous pourrons en discuter plus en détail, alors n'hésitez pas à me contacter.



Merci encore de votre attention.



Spécialisations :

- Gestion d'achats industriels et de la construction

- Achats de projet, techniques, industriels, CAPEX et hors production

- Marchés de Travaux TCE

- Développement structurelle et organisationnelle des achats

- Management des Achats, Stocks et Approvisionnements y compris flux logistiques

- Pilotage de Supply Chain

- Gestion de Contrats Cadres et Partenariats

- Intégration aux certifications ISO (9001 - 14001) / QSE (démarches MASE)



Secteurs d'activités :

- Automobile, Ferroviaire

- Industrie, Production

- Construction, BTP (TCE)

- Pétro-Chimie - Santé animal

- Offshore



Mes compétences :

Réduction des coûts

Négociation

Relationnel

Organisation de structure Achats

QSE - Certification ISO 9001 et 14001

Gestion de projet

Achats techniques

Achats publics

Gestion des achats

Management

Achats industriels

Achats projet