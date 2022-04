Antoine JONADET

Conseiller privé, spécialisé en protection financière et patrimoniale.

Conseil en placements et optimisation fiscale.

Prévoyance individuelle et collective, santé, retraite.

Élaboration de programmes de solutions sur mesures, en partenariat avec le groupe Axa..



Près de 10 ans d'expérience des marchés financiers en Europe, US, Asie.



Contact: ajonadet@gmail.com - +33 650 666 727



Mes compétences :

Gestion de projet

Investissement

Business development

Finance

Microsoft Excel

Bloomberg

Visual Basic for Applications

Trading algorithmique