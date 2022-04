Antoine JULLIAN

Communicant couteau suisse "made in France", j'aime m'investir pleinement dans le communication sous toutes ses formes et apporter une valeur ajoutée aux projets d'entreprises.



Résolument tourné vers les nouvelles technologies, farouchement attaché à une bonne ambiance de travail et déterminé à apprendre toujours plus sur ce métier passionnant et enrichissant, au gré de mes rencontres et expériences professionnelles.



Parmi mes compétences et missions déjà réalisées :

--------------------------------------------------------------------------



COMMUNICATION / RÉDACTIONNEL:

- Relations presse : dossiers de presse, organisation conférences et points presse, d'interviews. Suivi d'un fichier presse qualifié.

- Plans médias avec analyse du ROI.

- Discours et éléments de langage

- Benchmarking.

- Veille

- Reporting



COMMUNICATION DIGITALE:

- Community management

- Webmastering

- Suivi des dossiers liés au numérique sur le territoire (déploiement THD, sensibilisation et information auprès des entreprises, opérations collectives,...)

- Conseils aux entreprises

- Rédaction de cahiers des charges (sites web) avec suivi technique



COMPÉTENCES:

- Aisance rédactionnelle

- Connaissances approfondies des réseaux sociaux (FB, Twitter, Linkedin...)

- Assimilation rapide des nouveaux logiciels, environnements web (ex différents CMS expérimentés: ProGeneration/ProFederation/Typo3/Eolas/Drupal).

- Connaissances sur suite Office, Adobe Pro, Créative Suite, Canva.



Traits de caractère:

--------------------------

- Sociable

- Réactif

- Appliqué

- Adaptabilité



Si vous avez lu jusqu'au bout, c'est que nous pouvons certainement entrer en contact :)



A bientôt.



Mes compétences :

Rédaction de contenus

Community management

Relations Presse

Benchmarking/veille

Media planning

TIC

Rédaction web

Réseaux sociaux

Communication

Facebook

Webmarketing

Marketing

Benchmarking

Veille