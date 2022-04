Antoine JUTEAU

Bonjour,



Ingénieur de formation INSA en Génie Mécanique et Automatique, j'ai réalisé des missions d'amélioration, de standardisation et de conception pour le compte de petites structures comme de grands groupes.



Dans ces expériences, j'ai développé un gout du service au client, interne ou externe, ainsi qu'une sensibilité par rapport aux problématiques de coûts de fabrication et d'innovation auxquelles doivent faire face les entreprises pour être compétitives.



Aujourd'hui, je souhaite participer au développement et l'industrialisation de produits techniques innovants en tant qu'ingénieur mécanique tout en conservant une vision des problématiques de production.D'un naturel ouvert d'esprit et curieux, je m'intéresse à des secteurs multiples tels que les transports, l'énergie et en particulier les énergies renouvelables, les machines industrielles etc...



C'est également dans cet état d'esprit que je pourrais vous solliciter afin de profiter de votre expérience sur votre spécialité ou votre secteur. De plus, si le partage de mon expérience peut vous être utile, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrais avec plaisir dans la mesure de mes moyens.



Mes compétences :

Gestion de projet

Mécanique

Robotique

Procédés industriels

Industrialisation Méthode

CAO/DAO

Lean 6 sigma