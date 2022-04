Antoine KAPPS

Ingénieur de formation généraliste, je me suis rapidement passionné pour le développement logiciel.

Agile par nature, je m'adapte facilement aux spécificités des projets et équipes que je suis amené à côtoyer, soutenu par une solide capacité de montée en compétences. Je suis soucieux de l'aspect "ingénierie" inhérent à mon métier : je suis persuadé que celui-ci va bien plus loin que le "simple développement informatique", et doit s'inscrire dans une démarche intelligente de réponse adaptée à des problématiques généralement complexes.



Mon domaine de prédilection est la conception de solutions ou de briques logicielles, avec pour constant objectif d'amener la technique en soutien des besoins fonctionnels et métiers. J'entends par là, apporter un soin tout particulier à faire transpirer le contexte fonctionnel au travers de la couche applicative, afin d'uniformiser la compréhension du projet par les intervenants. Et également d'améliorer la maintenabilité et la flexibilité du logiciel face aux contraintes souvent mouvantes du métier.



J'évolue de préférence dans l'éco-système Java, possédant une bonne maîtrise du langage lui-même, et des connaissances avancées des frameworks majeurs comme Spring, Hibernate, GWT, CXF, ...

Je m'attarde également sur le bon outillage des projets sur lesquels je travaille, en terme d'utilitaires externes, ou d'instrumentation interne (via JMX notamment) de la couche applicative.



J'ai fortement tendance à privilégier une démarche de qualité plutôt que de quantité, convaincu que cela paie toujours à moyen terme, souvent plus rapidement qu'on pourrait le penser d'ailleurs.

Mes collaborateurs apprécient particulièrement ma capacité à prendre du recul par rapport à l'aspect technique des choses, et ma totale implication dans le projet. J'essaye en effet de maintenir une cohérence globale sur l'ensemble des aspects d'un projet, qu'ils soient humains, relationnels, métiers ou purement technique.



Mes compétences :

Développement logiciel

Java

Microsoft SharePoint

Développement web

Conception logicielle

Analyse fonctionnelle

Java EE

Architecture logicielle

Maven

Test unitaire

UML

Android

JavaFX

WebComponents / Polymer