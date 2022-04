Antoine KEMPA

Graphiste-Plasticien et indépendant depuis 2011, j’ai travaillé pour de nombreuses structures et événements tels que:

Arras Film Festival, Les Visitables de Roissy- en-France, Les Nuits des Bassins, Bitch Communication, Les Ateliers de la Halle, la ville d’Arras, la Compagnie du Scénographe, Duo Live Fest, Charlotte Records, Le Festival ARSENE, Black Dog Studio, la ville de Lens, Le Festival Monstra de Lisbone, Culture et Liberté, Ride On Béthune, Scena Incognita, Pets Family, le Rat Perché, Le Couleur Café, Cie Velum, Cie Noutique, Les Darras Festival ...



Je réponds à la demande du client tout en respectant mes principes et ma créativité. Par mon univers artistique et musicale, je travaille pour différentes compagnies et groupes de rock.



La sérigraphie que j’aborde comme un artiste collagiste, mêlant photographie, dessin et peinture, me permet de faire la jonction entre mes grandes passions, le punk rock, les affiches de concerts et l’art.



Mes expériences des « workshops », la mise en place d’ateliers spécifiques, les interventions en sérigraphie et la création de films d’animations m’ont permis d’acquérir un sens du relationnel et une capacité d’adaptation pour tout public (enfants et adolescents âgés de 5 à 18 ans, parents/enfants, adultes handicapés...)



Mes compétences :

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Adobe Premier