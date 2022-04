Antoine KHAWAM

Tout mon parcours professionnel s’est déroulé dans l’export et le négoce international plus particulièrement vers la zone géographique du Moyen Orient. J’ai commercialisé des produits dans les secteurs suivants :

- Textile,

- Agroalimentaire,

- Cosmétique,

- Equipement médical.

J’ai toujours réalisé les objectifs qui m’étaient fixés que ce soit au niveau de la prospection ou de la vente de produits.

J’y travaille depuis plus de 20 ans. Je souhaite aider les entreprises qui veulent exporter leurs produits dans cette zone géographique.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet

Connaissance des circuits de distributions étrange

Négociation commerciale

Signature des contrats de vent

Développement des ventes

Administration des ventes à l’export

Analyse des marchés

Analyse de la concurrence