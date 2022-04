Antoine KLEIN

Amateur d'informatique depuis très jeune, j'ai découvert le développement applicatif à l'âge de 15 ans. J'ai appris à développer en autodidacte grâce aux cours disponible sur Internet, puis ce hobbie du dimanche est devenu une passion. Ainsi, suite à l'obtention de mon Baccalauréat je me suis orienté dans une filière informatique .



J'ai d'abord étudié l'informatique industriel, puis la programmation réseau et les systèmes distribués en passant par l'informatique de gestion. Possédant un intérêt particulier pour le réseau, mon parcours m'a permis d'accroître mes connaissances sur le sujet, en étudiant notamment la gestion de grands réseaux autant sur les couches matériels que logiques.

Enfin, bien que je connaisse correctement les systèmes Windows, je suis un adepte des plateformes Linux notamment Debian.



J'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses et je suis très intéressé par les nouvelles technologies. Adepte de sport je suis un passionné de Roller Hockey que je pratique depuis tout petit. Enfin en bon amateur de musique, je joue de la guitare à mes heures perdues.



Mes compétences :

JAVASCRIPT

C

Informatique

XML

Linux

SQL

AJAX

PHP

C++

C#