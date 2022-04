Antoine KOUBEMBA

Après une première expérience en santé, sécurité et ergonomie au sein du groupe Danone, j'ai intégré depuis 5 ans le réseau anact. Au sein du réseau Anact, mes activités concernent l’amélioration des conditions de travail, en vue de préserver la santé des salariés et de développer leurs compétences tout en améliorant la performance de l’entreprise

Outre cette expérience en santé au travail, j'ai également développé des compétences en gestion des ressources humaines et en organisation du travail. En effet, j'ai été merchandiser à Auchan et l'auteur d'une recommandation à la DRH Auchan sur la gestion des merchandisers

Enfin, j’ai une réelle sensibilité aux problématiques de la lutte contre l’exclusion et les discriminations. En effet, depuis 2003, j’anime et coordonne en qualité de Président, les activités d’AIPD2 (Association pour l’insertion professionnelle des diplômés déqualifiés). A l’origine de cette association, trois personnes sensibles à la situation très particulière et quasi paradoxale des diplômés déqualifiés. Généralement plus âgé (25 – 45 ans) que la majorité de ceux qui sont à la recherche de leur premier emploi, le demandeur d’emploi diplômé ne bénéficie bien souvent d’aucun accompagnement adapté à sa situation précisément parce qu’il est sur diplômé (bac plus 3 et au-delà)



Mes compétences :

Médiation sociale