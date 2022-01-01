Antoine LAGO BAHI

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ZACAN HOTEL SOUBRE
- DIRECTEUR D'EXPLOITATION
2012 - maintenant
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ECOLE SUPERIEURE DE TOURISME ET DE L'HOTELLERIE
- ENSEIGNANT-DIRECTEUR DES ETUDES
2001 - 2012
FORMATION PROFESSIONNELLE DES ETUDIANTS - RECRUTEMENT ET ADMINISTRATION DES ENSEIGNANTS (Permanents et Vacataires ) - RECHERCHE PERMANENTE DE L'EXCELLENCE DANS L'ENCADREMENT ET LA RECHERCHE DE STAGES ET DES EMPLOIS DES MES ETUDIANTS
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HOTEL PALM CLUB - ABIDJAN COCODY
- DIRECTEUR D'EXPLOITATION
2000 - 2001
RECRUTEMENT-FORMATION - ADMINISTRATION DU PERSONNEL- CLIENTELE.