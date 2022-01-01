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Antoine LAGO BAHI

ABIDJAN

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • ZACAN HOTEL SOUBRE - DIRECTEUR D'EXPLOITATION

    2012 - maintenant

  • ECOLE SUPERIEURE DE TOURISME ET DE L'HOTELLERIE - ENSEIGNANT-DIRECTEUR DES ETUDES

    2001 - 2012 FORMATION PROFESSIONNELLE DES ETUDIANTS - RECRUTEMENT ET ADMINISTRATION DES ENSEIGNANTS (Permanents et Vacataires ) - RECHERCHE PERMANENTE DE L'EXCELLENCE DANS L'ENCADREMENT ET LA RECHERCHE DE STAGES ET DES EMPLOIS DES MES ETUDIANTS

  • HOTEL PALM CLUB - ABIDJAN COCODY - DIRECTEUR D'EXPLOITATION

    2000 - 2001 RECRUTEMENT-FORMATION - ADMINISTRATION DU PERSONNEL- CLIENTELE.

Formations

  • INSTITUTINTERNATIONAL DE FORMATION PASTORALE ET THEOLOGIQUE (Soubré)

    Soubré 2006 - 2006 MAITRISE

    PASTEUR / ENSEIGNANT

Réseau