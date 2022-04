Antoine LAINÉ

Enseignant de gestion à l'école des Ponts-Paristech et à l'Université Paris-est, je participe à une formation universitaire (licence & master) spécialisée dans le management immobilier. il s'agit, en particulier, du master de "management et exploitation de patrimoine immobilier" du master 'de gestion des risques et sécurité des patrimoines immobiliers".

j'enseigne également à l'institut Bioforce à Lyon dans la licence "chargé des services généraux et logisticien de l'action humanitaire". (www.bioforce.asso.fr)

j'enseigne également dans le programme "Copernic" de Sciences Po qui prépare des jeunes étudiants des pays de l'Est Européen à manager des filiales d'entreprises françaises dans leur pays. (www.international.sciences-po.fr/.../programmes-speciaux-et-formati....)

je continue à assurer des missions d'expertise dans le domaine de la gestion, de la maintenance et de l'exploitation des immeubles ou des patrimoines immobiliers plus généralement à l'occasion de missions ponctuelles.





Mes compétences :

Facility management

Formation continue