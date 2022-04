Antoine LAMOUREUX

Un consultant un immobilier d'entreprise, c'est un agent immobilier mais c'est aussi beaucoup plus que ça...



Exemples :

- Nous vous aidons a renégocier vos conditions locatives et financières avec votre bailleur pour vous permettre de faire des économies.

- Même si vous êtes "tenu" par un bail commercial et que vous ne pouvez le résilier, nous cherchons pour vous un "successeur" dans vos locaux pour vous permettre de déménager en toute tranquillité et sans double loyer.

- Nous accompagnons le développement de votre enseigne en vous proposant de nouveaux emplacements dans des centres commerciaux ou en centre-ville.



Nos missions sont également de trouver des locaux adaptés aux besoins de votre entreprise et de vous conseiller au mieux pour accompagner votre développement.



Enfin, nous accompagnons le chef d'entreprise dans sa réflexion patrimoniale afin de lui permettre à titre personnel d'acquérir ses locaux et de les louer à sa société.





Mes compétences :

Immobilier d'entreprise

Conseil en immobilier