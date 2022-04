Antoine LANDRY

Je suis diplômé du Master Nutrition d'AgroParisTech, avec des compétences apportées telles que la nutrition associée à la santé, procédés alimentaires, comportement alimentaire, innovation et design alimentaire.

J'ai pu être formé à l'ingénierie de recherche et conception de produits, mais aussi à l'ingénierie Agroalimentaire.



Je suis aujourd'hui chef de projet portant sur l'agriculture numérique au sein de la chaire d'Innovation frugale I3F. Je suis en charge de mettre en place un atelier de conception innovante avec différents acteurs du secteur agricole dans un contexte d'une agriculture durable. Par ailleurs, je réalise une veille technologique et un état de l'art des outils numériques utilisés en agriculture de précision, et je m'occupe de l'analyse concernant la complémentarité des services et des besoins en terme d'objets connectés.

Ce qui me passionne dans ce projet est l'organisation de l'écosystème agro-numérique (les agriculteurs, les organisations prescriptives) autour des outils numériques et les modifications de pratiques liées à leur utilisation.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Mention Assez Bien