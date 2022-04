Antoine LANGER

Après des études à Paris suivies d'une première expérience professionnelle de deux ans en Hongrie, j'ai intégré une start-up télécom à Lyon où, en tant que contrôleur de gestion, j'ai participé pendant cinq ans aux différentes phases de développement de la société (forte croissance commerciale, rationalisation et réorganisations, refinancement), en étroite collaboration avec l'ensemble des opérationnels.



Trois années passées ensuite chez Keolis, et depuis 2008 des fonctions de responsable régional du contrôle de gestion chez Saur, ont encore renforcé mon goût pour le travail en équipes transverses, sur des projets concrets (réponses à appels d'offre, projets d'organisation, mise en place et partage d'une véritable culture de gestion dans l'entreprise).



Né à Paris, désormais Lyonnais de coeur, mes autres centres d'intérêt tournent avant tout autour de mes trois enfants, de mes amis, et occasionnellement de musique en amateur.



Mes compétences :

Gestion

Budgets

Reporting

Contrôle financier

Microsoft Office

JDEdwards Suite

Hyperion

Essbase

Business Objects

Contrôle de gestion