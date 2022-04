Titulaire d'une licence en Ressources Humaines au sein du CNAM. Mes principales expériences dans ce domaine ont été :



• Un stage de 2 mois chez PROMAN EXPERTISE en tant qu’Assistant d’Agence

• Un stage de 4 mois chez EUROFINS en tant qu’Assistant Ressources Humaines

• Un emploi chez R INTERIM en tant qu’Assistant d’Agence

• Un emploi chez BIOLOIRE en tant qu’Assistant Ressources Humaines

• Un emploi chez GEODIS en tant qu'Assistant Ressources Humaines



Disponible de suite, je recherche un poste d'assistant en ressources humaines / Gestionnaire Administration du personnel / Assistant formation dans le cadre d'un CDD/CDI.



Je suis mobile sur NANTES et les alentours.



Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Antoine Laurent

06 31 54 03 03

antoine.laurent.pro44@gmail.com



Mes compétences :

Créer un profil de poste

Créer une matrice de compétences

Prendre les commandes clients et définition des be

Créer un formulaire/grille d’analyse des candidatu

Faire un partenariat entreprise-école

Réaliser les entretiens de recrutement

Rédiger des comptes rendus d’entretien

Réaliser des tests

Faire du sourcing et les prés qualifications télép

Rédiger une annonce d’emploi

Faire des contrôles de référence

Prendre les RDV et réserver une salle d’entretien

Gérer les réponses aux candidatures

Préparation des convocations aux entretiens de rup

Réaliser une procédure juridique sur un sujet RH.

Gestion des congés payés

Réaliser des contrats de travail (prolongation, av

Gérer les visites médicales (Suivi du personnel et

Gérer les dossiers intérimaires/candidats (pièces

Gérer le registre du personnel.

Réaliser des DUE.

Gérer les absences injustifiées et arrêts de trava

Réceptionner la clientèle (accueil physique et tél

Gérer les tableaux de bord.

Réaliser un tableau des