Antoine LAVERGNE

Ingénieur Performances Turbomachines au sein de la société Pro Concept, je suis à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle en tant qu'ingénieur Aérodynamicien/Aérothermicien/Performances.



Je suis diplômé de l’école d’ingénieur « Polytech Orléans », spécialité « Mécanique et Energétique », option « Technologie pour l’Energie, l’Aéronautique et la Motorisation ».



La spécialisation dans le domaine de la dynamique des fluides au cours de ma dernière année d’études m’a permis d’acquérir de nombreuses compétences en aérodynamique interne et externe. Mon stage de fin d’études a validé très concrètement ces acquis et affiné encore mes connaissances dans les domaines de la CFD avancée, de la combustion et des transferts thermiques.



Le poste d'Ingénieur Performances Turbomachines occupé depuis Janvier 2015, consiste à venir en support au service Performances Turbomachines de l'entreprise Turbomeca. Cela passe par le développement d'outils numériques destinés au calcul des performances des turbomachines. Mon activité se compose également de dépouillement d'essais, de développement de modèles performance et des Customer Deck. Cela me permet d'avoir une vision globale des architectures et performances de l'ensemble des turbomachines Turbomeca.



Rigoureux, capable d’initiative, l’autonomie et les responsabilités qui pourraient m’être confiées ne sont que source de motivation supplémentaire. Dynamique, curieux et doté d’un fort esprit d’équipe, je saurai privilégier l’interaction et la communication qui sont pour moi des facteurs essentiels d’épanouissement professionnel.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Pro/ENGINEER

Microsoft Office

Matlab

Gambit

Computational Fluid Dynamics

C++

C Programming Language

Amesim

ANSYS

FDS

QuickField

Fortran

UDF Fluent