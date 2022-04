Antoine LAVOGEZ

Chargé d'affaires en charge de l'audit, la souscription et le conseil en assurances construction (dommages ouvrages, RC decennale, tous risques chantiers, RC maitre d'ouvrage, ...) pour le compte d'entreprises et maitres d'ouvrage tels que les promoteurs immobiliers, maitres d'ouvrage publics et privés, hospitaux, constructeurs de maisons individuelles, collectivités publiques, ...



Nous réalisons également des missions de conseil pour les appels d'offres assurance construction:

- Rédaction du cahier des charges,

- Analyse des offres et rédaction du rapport,

- Présentation devant la commission,

- Gestion des contrats et sinistres pendant la durée des garanties,



Mon secteur est le Nord pas de Calais, Champagne Ardennes, Alsace Lorraine



N'hésitez pas à me consulter,



Cordialement



Mes compétences :

Assurances

Audit

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Courtage

Expertise comptable

Finance

Assurance