Antoine LAZERGES

Journaliste (radio-TV et agence de presse écrite et photo), après une longue carrière à l'étranger et dans des zones de conflits, chargé de la communication du centre design marseille (cdm) qui organise des expositions de design et d'art contemporain pour sensibiliser le public au design et aide les designers à se faire connaître et a favoriser le rapprochement designers entreprises.

www.designmarseille.org.



le cdm deviendra prochainement cdmp (centre design marseille provence) avec comme but premier d'aider les entreprises de la région à s'appuyer sur le design et l'innovation pour sortir de la crise.



Le design, ce n'est pas seulement du pakaging pour une entreprise. C'est aussi et surtout une prise en compte par un professionnel extérieur à l'entreprise, le designer, de toutes les composantes de celle-ci pour repenser le mode de fonctionnement, de la conception au marketing en passant par la fabrication.



possibilité de joindre le cdm au 6 avenue de la Corse, Marseille 7

00/33/(0)491540888



