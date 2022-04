Antoine LE BERRE-MOREL

Recherche CDI ou Mission en Bretagne (Triangle Brest, Lannion, Lamballe, avec une préférence pour Lannion).



Profil polyvalent avec forte compétences en Système, Réseaux, Virtualisation et Bases de données.

10 ans d'expériences auprès de clients grands comptes (LBP, Sncf, L'Oréal, Allianz Euler-Hermès, Orange).

Je suis capable de m'adapter très rapidement à n'importe quel environnement technique.

Je fais le lien entre les différents acteurs de votre SI (développeur, MOA, Fonctionnel, Commerciaux).

J'identifie les points bloquants, fournis des analyses pertinentes et propose des solutions pragmatiques. j'escalade à bon escient vers des experts techniques à fin de pérenniser les solutions mises en place, offrant ainsi un service à la fois réactif et durable.



Mes compétences :

Hyper-V

EqualLogic

VMware

Veeam

Citrix

Active Directory

Microsoft HPC

Microsoft SharePoint

Microsoft SQL Server

NetApp

SCCM