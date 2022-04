Antoine LE CARPENTIER

Consultant senior Collaborative Experience chez Infeeny Lyon, votre partenaire pour la transformation digitale.



Je suis passionné par les nouvelles technologies et les nouveaux modes de travail innovants

Les projets pour lesquels j'interviens tournent autour de la communication, la collaboration d'entreprise, l'entreprise digitale, et l'expérience collaborateur.



Agile, curieux, créatif et rigoureux, j'aime partager et transmettre mes connaissances et j'aime apprendre et me former pour acquérir de nouvelles compétences. Dernièrement j'ai participé et co-animé des ateliers Design Thinking pour la modélisation de nouvelles expériences de travail digitales avec Office 365



Dans la vie, je suis marié et père de 3 enfants, mélomane averti et guitariste à mes heures (1 album à notre actif avec mon précédent groupe), j'aime voyager



Mes compétences :

Travail collaboratif

TIC

Conduite de projets

VoIP

Télécoms

Conduite du changement

Accompagnement du changement

Formation utilisateurs

Agilité

Résolution de problème complexe

Plateforme collaborative

Aisance relationelle