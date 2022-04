Antoine LE GAL

Bienvenue !



Actuellement en stage de fin d'étude chez Sony Professional Solutions Europe.



Le management des entreprises évolue dans un monde de plus en plus globalisé. Ainsi, j’ai souhaité donner une dimension internationale à mon parcours éducatif en obtenant un double diplôme en Business Mangagement en Ecosse à The University of the West of Scotland et en effectuant un séjour universitaire de 4 mois en Inde à FORE School of Management. Ces deux expériences culturelles ont intensifié mon enthousiasme pour une carrière à l’étranger et contribué à développer un esprit multiculturel.



Mes compétences :

Sphinx

Pack Office

Toeic 795