Antoine LE JANNOU

Récemment diplômé d'un Master en Stratégies Culturelles Internationales, je recherche un travail de préférence à l'étranger dans le domaine des affaires culturelles. e.g.: Alliances françaises, service culturel d'ambassade, ONG, institutions culturelles.



Sachant faire preuve d'initiative, je sais m'adapter rapidement à un environnement de travail nouveau. J'ai pu le prouver lors de mon stage de fin d'étude au sein du Comité des Régions de l'UE où j'ai pu apprécier le travail en institution supranationale. J'ai en effet intégré l'équipe de la plateforme de suivi de la stratégie Europe 2020 presque en milieu de session et j'ai ainsi du m'adapter rapidement au rythme de travail déjà installé.



Travailler à l'étranger est un souhait que j'ai depuis de nombreuses années. Mon projet professionnel sur le long terme est de travailler plusieurs années dans différentes parties du globe afin d'y côtoyer des personnes à la vision et aux méthodes de travail différentes en matière de politique culturelle. Cela me permettrait ainsi de tirer ce qu'il y a de meilleur dans chacune de ces méthodes de travail pour ensuite voir s'il est possible de les appliquer ou bien les adapter ailleurs pour d'améliorer la vie culturelle du lieu où je me trouve.



Je reste ouvert à toutes les offres de travail à l'étranger et je serai plus à même de m'expliquer lors d'entretiens professionnels.