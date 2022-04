Antoine LE ROUX

Je suis titulaire d'un doctorat en sciences chimiques, spécialisé en synthèse organique, ainsi que d'un diplôme d'ingénieur en chimie, obtenu à l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier. Mon doctorat a porté sur un sujet de chimie médicinale, j'ai étudié des dérivés d'acides pulviniques pour une application en protection contre les rayonnements ionisants. Cette expérience m'a permis de me familiariser avec un projet de chimie médicinale, j'ai été présent à toutes les étapes allant du design des composés jusqu'aux tests biologiques sur culture cellulaire, en passant par la synthèse des composés, l'étude de leur biodisponibilité et également de la modélisation moléculaire. Au cours de mon cursus universitaire j'ai eu l'occasion d'effectuer plusieurs stages en entreprises qui m'ont permis de me familiariser avec le milieu de la recherche industrielle. Ces stages ont été effectués chez GlaxoSmithKline(3 mois, Stevenage, GB), au CEA (1 an, Tours) et chez Syngenta Crop Protection (6 mois, Bâle, Suisse)



Mes compétences :

Chimie

Chimie pharmaceutique

Gestion de projet

Recherche

Synthèse

Synthèse organique

R&D

Résonance magnétique nucléaire