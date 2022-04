Antoine LE ROUX

COMPÉTENCES EN DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE

- Droit des régimes matrimoniaux : rédaction de contrats de mariage et d’actes de changement de régime matrimonial

- Droit des libéralités : rédaction d’actes de donation, de donation-partage, testament authentique

- Droit des successions : Règlements successoraux et anticipation successorale (aspects juridiques et fiscaux)



Rédaction d'un mémoire pour l'obtention du Diplôme Supérieur du Notariat (note obtenue : 16/20)

Sujet : "La préparation du changement de régime matrimonial, l'élaboration d'une stratégie patrimoniale".

Intérêt : ouvrage méthodologique à destination des praticiens afin de les guider dans la procédure de changement de régime matrimonial et de les orienter dans le choix de la solution à conseiller aux clients.

Mise en place de tableurs permettant d'obtenir le coût fiscal de chaque solution.



DROIT DES SOCIÉTÉS – DROIT FISCAL DES AFFAIRES



RELATION CLIENT

- Interlocuteur des études de généalogie, agences immobilières et clients

- Organisation de rendez-vous et réunions

- Tenue de rendez-vous de conseil et de signature



Mes compétences :

Droit

Droit patrimonial

fiscalité

Juridique