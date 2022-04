Antoine LEMOFACK

Je suis un jeune Cameroun âgé de 26 ans encore à la recherche d'un premier emploi. Diplômé de l’université de Douala (FSEGA Master I en Banque) et étudiant au centre pilote informatique et polytechnique de Yaoundé filière gestionnaire de banque option Administrateur Back office. Dynamique et travailleur, je suis un passionné de la finance t du risque et je recherche de l'emploi dans tous les domaines qui s'y prêtent à la finance



Mes compétences :

Analyse financière

Gestion de tresorerie

Microsoft Windows XP

Comptabilité généralme et de Gestion

Montage de plan de financement

Microsoft Windows

Analyse éconémique et Prévision

Comptabilité bancaire

back office

Oracle

Microsoft Office

front office

Microsoft Word

Microsoft Windows 7

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office 2007

Microsoft Excel