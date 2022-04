Diplômé du Master professionnel "Ingénierie Territoriale, Urbanisme et Politiques Publiques", délivré par l'université du Havre, je suis aujourd'hui l'un des trois co fondateurs du bureau d'études GeoDev, spécialisé en urbanisme et aménagement du territoire et installé au Havre depuis 2010.



Mes compétences :

Urbanisme

Urbanisme et aménagement