Antoine LENORMAND

I AM :

Un commercial, agile dans le management de la relation client, avec un vernis technique dans l'univers du bâtiment ( immobilier d'habitations et d'entreprises )

Profil : "middle management" à travers mes expériences passées ci dessous...





Je suis ingénieur commercial chez ISO SECURITE, entreprise spécialisée dans la sécurité électronique.

Les métiers sont l'installation et la maintenance de solutions de détections intrusions, de contrôle d'accès et de systèmes de vidéosurveillance pour les entreprises. De la naissance du projet au Service après vente en passant par la conception et l'architecture du système.

Je suis rattaché au pôle immobilier et tertiaire dans lequel je développe le chiffre d'affaires, le réseau de prescripteurs nécessaires à sa réussite ainsi que les outils commerciaux et marketing en interne !



J'ai travaillé chez ISS, groupe international, en tant que technico commercial au pôle immobilier, ce qui m'a fortement aider à m'inscrire dans le panorama des acteurs de l'immobilier Nantais ( Offices publics, syndics de copropriété, promoteurs, aménageurs ... ). Une expérience de développement d'un portefeuille, et conquête d'un nouveau marché.



Ma première expérience en tant que commercial terrain, puis en tant que chef de ventes dans une start 'up Nantaise, Malicité (rachetée par le groupe PROWEB CE) a été l'expérience la plus forte que j'ai vécu !

J'ai grandit avec mon entreprise au fil des années...

J'ai fait évoluer mes compétences dans ma fonction de commercial et j'ai fait grandir mes compétences managériales.



L'école de commerce dont je suis issu est l' Ecole Atlantique de Commerce basée à la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes- Saint Nazaire. Cette école fait partie du groupe AUDENCIA qui sont les facteurs de réussite de ma réussite professionnelle.



Quelques mots qui me décrivent :

Entrepreneur

Aime convaincre, fédérer, aller vers les autres

communiquant, chaleureux, enthousiaste

créatif, original, aime animer, influent



Mes compétences :

Comité d'entreprise

Commercial

Esprit d'équipe

Fédérateur

Management

Manager

Vente

Communication

Conseil

Développement commercial

Marketing

Ressources humaines