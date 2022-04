Antoine LÉRISSON COPPOLA

Après 9 ans d’une trajectoire d’Ingénieur Commercial dans les technologies Internet et le service informatique, j’ai créé avec 3 associés, la société APTEA, dans laquelle j'occupe depuis les fonctions de Directeur Commercial Associé.



Jeune SSII dynamique et ambitieuse, dont l’expertise se situe sur le génie logiciel et le développement d’applications spécifiques en langages objets (C++, Java-J2EE et Microsoft .Net), j'anime aujourd'hui l'équipe commerciale tout en gérant personnellement, un certain nombre de clients d’APTEA.



Nous orientons aujourd'hui notre développements vers le client léger (Web .Net et Java-J2EE) et les technologies mobiles (SDK Iphone = > Objectiv C, Java = > Android...) et avons de nombreux postes à pourvoir pour des Ingénieurs Informaticiens (développeurs, architectes, chef de projets, leader technique, consultant expert...)



De plus, devant l'augmentation significative de notre activité commerciale sur l'année 2014, nous cherchons à recruter un nouveau collaborateur au poste d'Ingénieur Commercial !



Si vous êtes ambitieux, volontaire, autonome, sachant relever des objectifs, et que vous avez déjà une petite expérience dans le monde du service informatique, en particulier dans la vente de prestations en régie et de contrats au forfaits, alors vous nous intéressez !

N'hésitez pas à m'envoyer vos candidatures, je les étudierai attentivement :)



Mes compétences :

Management

Prospection

Vente

Conseil

Développement commercial

Informatique

Négociation

SSII