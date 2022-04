Antoine LEROCHEREUIL

Mon quotidien se partage entre 2 entreprises avec 2 missions différentes:

- pour l'entreprise ACTEMIUM à Rennes, j'ai pour objectif de suivi de projets en électricité et automatisme pour les secteurs de l'environnement et de l'agroalimentaire. Je développe également une offre en efficacité énergétique pour le milieu industriel.

-Pour l'entreprise CEGELEC à Laval, je suis responsable d'affaires industrie; L'objectif est de reconquérir le marché industriel en Mayenne avec une offre en électricité et automatisme.



Mes compétences :

Traitement de l'eau

Export

Ingénieur d'affaires