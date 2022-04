Antoine LEROUX

Jeune diplômé en marketing international, je suis avant tout passionné par le numérique.Grâce à plusieurs expériences professionnelles et personnelles, je justifie de compétences variées et complémentaires dans

ce domaine.

Lors de mes précédentes missions ma polyvalence et ma force de proposition ont toujours été appréciées de mes managers et de mes collègues.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Communication

Community management

Blogging

Suite Microsoft Office

HTML & CSS

Wordpress

Adobe Creative Suite

Social Media

Culture Web

Photographie, infographie & dessin

Rédaction

Webmarketing

Image de Marque

Marketing des services