Sabrina LACHAL

Étudiante à SKEMA Business School en Master in Management, spécialisation management, je suis actuellement en année d'échange à l'ESB Reutlingen pour une spécialisation en Operations Management, école de commerce n°1 selon le classement du magazine Wirtschaftwoche Business, de l'agence de consulting Universum Communications et de l'agence d'emploi Kelly Access.



Je suis dès à présent à la recherche d'un poste en management de projet dans le secteur du conseil en business development (principalement à l'export) ou dansla logistique. Mes nombreuses expériences à l'étranger (Irlande, Allemagne, Chine) m'ont permis de développer mes capacités d'adaptation, d'ouverture et mes compétences en termes de relations interculturelles.



Je suis à la recherche de projets forts et stimulants, dans lesquels l'implication et l'engagements sont plus que nécessaires. Je suis une personne qui apprécie les challenges et n'a pas peur de travailler sous pression.



Mes compétences :

Organisation