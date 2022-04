Antoine LESAUX

Responsable Qualité Sécurité Environnement (QSE), diplômé du CNAM des Pays de la Loire.

Bonne connaissance du management QSE dans les domaines des services (Aéroport Nantes Atl., management intégré QSE), de la propreté (Groupe SAMSIC), du transport (Schenker-Joyaux), de la santé (Groupe 3H) et de la gestion environnementale des activités humaines.

Conception, mise en œuvre et audit des systèmes QSE.

Pilotage et amélioration continue de la démarche Qualité (indicateurs, communication, animation, sensibilisation, revues de processus/ de direction, etc.).

Management stratégique et opérationnel.

Gestion de projet, mise aux normes, aménagement, assainissement, développement durable.

Gestion des risques (pollutions, nuisances, risques pro., incendie, gestion des déchets, etc.).

Gestion documentaire.



Mes compétences :

Gestion de projet

Normes ISO

Stratégie

Management opérationnel

Audit qualité

Prévention des risques

Gestion du risque

Analyse environnementale

Audit environnemental

Marketing stratégique

Commerce B2B