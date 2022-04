Carine ZAVADA

Après une longue carrière (20 ans d'ancienneté dans le domaine de la prestation de services aux entreprises et plus particulièrement de la sécurité privée), je suis désormais à l'écoute de nouvelles opportunités dans le cadre d'une mobilité professionnelle activement recherchée sur le secteur des Bouches du Rhône (Salon de Provence, Aix en Provence, Marseille, etc...) dans le cadre d'un rapprochement familial.



Mes compétences :

Bureautique

Anglais

Budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Informatique