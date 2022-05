Pierre-Emmanuel ROQUE

Précurseur dans le Mobile Marketing, nous développons et diffusons des technologies et des stratégies innovantes dans le secteur.



Parmi les fondateurs l’ex-Président mondial d’Apple, Marco LANDI et l’ex-Business manager de BMC Software (Californie) Saverio MERLO.



Experts en solutions et technologies pour le Mobile Marketing, notre mission est d’apporter des Solutions, des Stratégies et des Technologies Uniques aux entreprises, aux entrepreneurs, aux sociétés et experts du secteur (agences de communication et de Web Marketing), aux institutions publiques et privées, aux personnalités politiques, aux Associations…



En utilisant notre plateforme, vous allez créer de l’émotion, innover dans votre communication.



Nous avons la solution Mobile Marketing pour communiquer autrement.



Accédez directement à des exemples par secteurs d’activités :

