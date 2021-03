Andréa D'ASCANIO

J'ai obtenu mon diplôme bachelor à KEDGE BUSINESS SCHOOL (ex EGC (Ecole de Gestion et de Commerce)d'Avignon, premier bachelor de France.J'ai effectué mon apprentissage au GEFF cabinet de courtage en tant que responsable des ventes de produits d'assurance vie.



Je suis à l'écoute d'opportunité dans le domaine commercial , dans le domaine de l'assurance ou bancaire de préférence dans la région Provence Alpes Côte d'Azur.



Je suis motivé et sérieux,j'aime relever les défis et je m'adapte rapidement.



Mes compétences :

Excel

Word

Powerpoint

ACESS

Organisation

Assurance

Rigueur

Vente

Formation de Formateur

Autonomie professionnelle

Travail en équipe