Antoine LETAILLEUR

La sécurité et l’environnement sont des préoccupations constantes des entreprises.



Ma mission est d’aider et d’orienter le chef d’entreprise et ses collaborateurs dans leur démarche de gestion HSE.

Acteur de cette prévention, j'ai acquis de bonnes connaissances dans les domaines HSE et ce sur divers chantiers en industrie et en maintenance ferroviaire.

J’ai appris à gérer mes projets tout en maitrisant la qualité le cout et les délais.



Si l’engagement de la direction est primordial, l’implication du personnel l’est tout autant.

Mes facilités d’adaptation et mes qualités relationnelles seront des atouts pour réussir dans votre projet de management HSE.



Je suis à la recherche de challenges et d’opportunité.



Mes compétences :

Acoustique

Travail en hauteur

Formation

Cahier des charges

Planification

Environnement

Protection incendie

Risque chimique

Accident du travail

Norme ISO 14001

Réglementation ICPE

Management

Évaluation des risques professionnels

Norme HSE

OHSAS 18001